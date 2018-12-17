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В Україні спростили реєстрацію ГБО на автомобілях

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 13:48
В Україні спростили реєстрацію ГБО на автомобілях
Ілюстративне фото (УНІАН)

При реєстрації газобалонного обладнання не потрібен обов'язковий експертний огляд

В Україні спростили реєстрацію газобалонного обладнання на автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що тепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талона не буде передбачати обов'язковий експертний огляд.

"Тепер ці послуги після реєстрації в електронній черзі будуть проходити виключно у адміністратора сервісного центру, без необхідності йти на експертний огляд", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за новим законом про розмитнення "євроблях" українці оформили вже майже 2,8 тис. автомобілів. При цьому сума сплачених митних платежів склала майже 187,1 млн гривень.

Також раніше стало відомо, що народні депутати і Міністерство фінансів підготували ряд змін до тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобів. Зокрема, ці зміни повинні вирішити проблему, за якої митні органи при оформленні самі визначають вартість "євробляхи".

 

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