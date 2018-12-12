Депутаты и Минфин предложили изменить порядок растаможки "евроблях"

Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Таможенникам запретят самостоятельно оценивать автомобиль, если есть документы о его стоимости

Народные депутаты и Министерство финансов подготовили ряд изменений во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной в Facebook.

Как отметила Южанина, эти изменения должны решить проблему корректировки таможенными органами стоимости транспортных средств.

Таким образом, после принятия изменений, "если лицо, которое осуществляет таможенное оформление авто, предоставит официальные документы, которые подтверждают заявленную стоимость транспортного средства, в частности банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет", сообщила Южанина.

В противном случае таможенные органы будут вправе проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто, добавила глава комитета.

В случае если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или выше нижней границе диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже - таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона, рассказала Южанина.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тысячи долларов.