В Украине упростили получение выписки о месте жительства, - Минцифры

Украинцы могут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре при помощи портала "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев - выписку о месте жительства. Ее уже можно получить на портале "Дія" всего за 1 минуту", - рассказал Федоров.
Для того, чтобы получить выписку необходимо:
При этом министр отметил, что полученный электронный документ можно загрузить на портале и сохранить на смартфоне или удобном носителе.
Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Дія" появится услуга "усыновление". Начиная с сегодняшнего дня можно уже подать заявку на первичную консультацию.
Также мы писали, что на портале "Дія" предприниматели могут воспользоваться новой услугой - єДекларація. Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.
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