На портале "Дія" появилась новая услуга, которая заменит 374 вида документов
На портале "Дія" предприниматели могут воспользоваться новой услугой - єДекларація. Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Как отметили в пресс-службе, подать єДекларацію в Діїможно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. И сразу можно начать работать.
"Теперь не нужно собирать кучи бумажных документов и идти в органы власти, чтобы получить разрешительные документы - оформление єДекларації в Дії займет не более 3 минут и полностью бесплатно", - говорится в сообщении.
Например, чтобы открыть аптеку, теперь не нужно ходить десятками кабинетов, получать заключение и регистрировать противопожарную декларацию, ждать 10 дней лицензию на право розничной торговли лекарственными средствами - достаточно просто подать єДеклараціїю в Дії.
Подать єДекларацію могут:
- предприниматели, у которых закончился срок действия разрешительных документов до начала военного положения,
- предприниматели, планирующие вести деятельность, для которой необходима лицензия,
- предприниматели, которые в условиях войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой нужна лицензия.
Проверить, можно ли работать по єДекларації, можно по ссылке.
Как подать єДекларацію в Дії:
- авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи,
- заполните онлайн-форму, укажите, где планируете работать, и выберите разрешительный документ, который вам нужен,
- подпишите сформированную декларацию электронной подписью.
Чтобы воспользоваться услугой, переходите по ссылке.
Услуга реализована Минцифрой совместно с Минэкономики и Офисом эффективного регулирования BRDO.
Напомним, в приложении "Дія" появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенной лица (ВПЛ). После этого можно будет получить финансовую помощь 2000-3000 гривен на карту єПідтримка.
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