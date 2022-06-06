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В Україні спростили отримання витягу про місце проживання, - Мінцифри

Фото: в Україні спростили отримання витягу про місце проживання (diia.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців - виписку про місце проживання. Її вже можна отримати на порталі "Дія" лише за 1 хвилину", - розповів Федоров.

Для того щоб отримати виписку необхідно:

  • авторизуватись на порталі "Дія";
  • вибрати послугу "Виписка з реєстру територіальної громади";
  • натиснути "Отримати виписку".

При цьому міністр зазначив, що отриманий електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному носії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у додатку "Дія" з'явиться послуга "усиновлення". Починаючи з сьогоднішнього дня, можна вже подати заявку на первинну консультацію.

Також ми писали, що на порталі Дія підприємці можуть скористатися новою послугою - єДекларація. Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців.

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