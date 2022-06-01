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В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 14:59
В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление" Фото: в "Дии" вскоре появится услуга "усыновление" (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В приложении "Дия" появится услуга "усыновление". Начиная с сегодняшнего дня можно уже подать заявку на первичную консультацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова уполномоченного президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

По словам Герасимчук, в течение нескольких месяцев в приложение добавят новый функционал.

"Можно будет подать пакет документов на кандидата в усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей", - заявила Герасимчук.

Как отметил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко, в Украине заработала упрощенная процедура подачи первичной заявки на усыновление.

"Количество детей, нуждающихся в усыновлении, уже более 17 тысяч. Количество кандидатов - в разы меньше. Одна из причин, почему кандидатов мало - тяжелая процедура усыновления. Мы это меняем и внедряем быстрый и цифровой процесс. Теперь нужно всего 5 минут, чтобы оставить заявку на первичную консультацию", - добавил Кошеленко.

Представитель Минцифры Денис Иванов отметил, что информация о кандидате будет подтягиваться автоматически и уже в течение 15 дней с ним свяжутся и пригласят на консультацию.

РБК-Украина писало о том, что в "Дия" недавно появилась новая функция под названием UNITED24.

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