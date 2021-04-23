Украине уплатили 3,7 млн гривен штрафа за полеты над оккупированным Крымом

Авиакомпания Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) уплатила Украине 3,7 млн гривен штрафа за полеты над оккупированным Крымом. При рассмотрении хозяйственным судом искового заявления авиакомпания добровольно оплатила сумму в полном объеме.
Прокуратура открыла уголовное производство по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК Украины). Иск подали в Хозяйственный суд Киевской области в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры Украины к авиакомпании ОАЭ.
Установлено, что самолеты авиакомпании совершили полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря. Ответственность за обслуживание воздушного движения в этом регионе делегирована Украине международными договорами.
"При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами ІСАО (Международная организация гражданской авиации) и правил Евроконтроля, аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпанией оплачены не были", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что сейчас в суде находится еще четыре исковых заявления к иностранным авиакомпаниям о взыскании долга более чем на 1 млн гривен.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация ограничила полеты над Крымом и Черным морем с 20 по 24 апреля.
РБК-Украина писало, что украинский суд заочно арестовал еще 12 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым.