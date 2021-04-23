Украине уплатили 3,7 млн гривен штрафа за полеты над оккупированным Крымом

Прокуратура открыла уголовное производство по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК Украины). Иск подали в Хозяйственный суд Киевской области в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры Украины к авиакомпании ОАЭ.

Установлено, что самолеты авиакомпании совершили полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря. Ответственность за обслуживание воздушного движения в этом регионе делегирована Украине международными договорами.

"При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами ІСАО (Международная организация гражданской авиации) и правил Евроконтроля, аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпанией оплачены не были", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что сейчас в суде находится еще четыре исковых заявления к иностранным авиакомпаниям о взыскании долга более чем на 1 млн гривен.