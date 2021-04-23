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Україні сплатили 3,7 млн гривень штрафу за польоти над окупованим Кримом

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) сплатила Україні 3,7 млн гривень штрафу за польоти над окупованим Кримом. Під час розгляду господарським судом позовної заяви авіакомпанія добровільно сплатила суму у повному обсязі.

Про це повідомили у прес-службі Автономної республіки Крим.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК України). Позов подали до Господарського суду Київської області в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури України до авіакомпанії ОАЕ.

Встановлено, що літаки авіакомпанії здійснили польоти у Сімферопольському районі польотної інформації, який включає повітряний простір над суверенною територією України та над відкритими водами Чорного моря. Відповідальність за обслуговування повітряного руху в цьому регіоні делеговано Україні міжнародними договорами.

"При цьому встановлені, відповідно до законодавства України, норм ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та правил Євроконтролю, аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України авіакомпанією сплачені не були", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що наразі в суді знаходиться ще чотири позовні заяви до іноземних авіакомпаній про стягнення боргу на понад 1 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація обмежила польоти над Кримом і Чорним морем з 20 по 24 квітня.

РБК-Україна писало, що український суд заочно заарештував ще 12 російських літаків за польоти в окупований Крим.

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