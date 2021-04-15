Украина арестовала еще 12 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд заочно арестовал еще 12 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым . Арест наложен на самолеты Boeing и Airbus.

Об этом в Facebook сообщила прокуратура АР Крым.

Сообщается, что самолеты арестованы за нарушение порядка въезда на оккупированную территорию через аэропорт Симферополя.

По данным СБУ, одна из российских компаний использовала 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для полетов на полуостров в нарушение норм международного и украинского законодательства.

Украина рассматривает такие полеты как действия, которые подрывают ее суверенитет, и как нарушение законодательства с последующей уголовной ответственностью авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.