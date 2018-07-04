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В Украине снизилась заболеваемость корью

НовостиОбщество    04.07.2018 - 11:11
Иллюстративное фото (freepik.com)
Иллюстративное фото (freepik.com)

От осложнений кори в 2018 году умерли 12 человек: 8 детей и 4 взрослых

В Украине в период с 25 июня по 1 июля корью заболели 935 человек - 368 взрослых и 576 детей, что на 26 % меньше аналогичных показателей, полученных на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства охраны здоровья Украины.

Так, с начала 2018 года корью переболели 24 027 человек - 9 682 взрослых и 14 345 детей.

Согласно информации ведомства, наибольшее количество заболевших насчитывается во Львовской области - 4095 человек: 1264 взрослых и 2831 ребенок.

Также в тройке лидеров по количеству заболевших корью Закарпатская область - 2779 человек: 501 взрослый и 2278 детей и Ивано-Франковская - 2485 человек: 709 взрослых и 1776 детей.

В Одесской области было зафиксировано 1950 человек, перенесших инфекционное заболевание: 958 взрослых и 992 ребенка, в Киеве - 1713 человек: 1056 взрослых и 657 детей, в Черновицкой области - 1219 человек: 399 взрослых и 820 детей.

Также сообщается, что от осложнений кори в 2018 году умерли 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с 12 до 19 июня корью в Украине заболели 1401 человек.

Также сообщалось о вспышке кори в Черновицкой области.

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, болезнь, вакцинация, Корь, Эпидемия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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