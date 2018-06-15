На Буковині за останній тиждень зросла кількість хворих на кір

За період спалаху в області зареєстровано 1 492 випадки кору

У Чернівецькій області триває спалах кору, за останній тиждень захворіло більше людей, ніж за попередній. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького обласного лабораторного центру.

За останній тиждень в області захворіло кором 26 осіб, з них 16 дітей, що на 4% більше, ніж за попередній тиждень.

"За період спалаху з 01.01.2017 по 13.06.2018 в Чернівецькій області зареєстровано 1 492 випадки кору. Серед захворівших 1040 дітей та 452 дорослих. Було госпіталізовано 706 хворих, з них 370 дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кір в Україні за тиждень захворіли понад 1,3 тис. осіб. З початку року на кір захворіли 20 553 людини.