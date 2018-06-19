За последнюю неделю 841 ребенок заболел корью

Всего заболела 1401 человек

Вечение недели, с 12 до 19 июня, корью в Украине заболело 1401 человек, из них - 841 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины в Facebook.

"За 24-ю неделю 2018 года корью заболела 1401 человек (560 взрослых и 841 ребенок). Это на 56 случаев больше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 24-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1401 людина... Опубліковано Центр громадського здоров'я МОЗ України 19 червня 2018 р.

Так, с начала года корью заболели 21 894 человека - 8 857 взрослых и 13 037 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человека: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 людей: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), городе Киеве (всего 1560 людей: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 людей: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.

За это время от осложнений кори умерло 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.

Напомним, 15 июня 2018 года сообщалось, что в Черновицкой области продолжается вспышка кори, за ту неделю заболело больше людей, чем за предыдущий.