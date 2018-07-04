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В Україні знизилась захворюваність на кір

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 11:11
Ілюстративне фото (freepik.com)
Ілюстративне фото (freepik.com)

Від ускладнень кору у 2018 році померли 12 осіб: 8 дітей і 4 дорослих

В Україні в період з 25 червня по 1 липня на кір захворіли 935 осіб - 368 дорослих і 576 дітей, що на 26 % менше аналогічних показників, отриманих на минулого тижня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

Так, з початку 2018 року на кір перехворіли 24 027 осіб - 9 682 дорослих і 14 345 дітей.

Згідно з інформацією відомства, найбільша кількість хворих налічується у Львівській області - 4095 людина: 1264 дорослих і 2831 дитина.

Також у трійці лідерів за кількістю хворих на кір Закарпатська область - 2779 осіб: 501 дорослий і 2278 дітей та Івано-Франківська - 2485 осіб: 709 дорослих і 1776 дітей.

В Одеській області було зафіксовано 1950 осіб, які перенесли інфекційне захворювання: 958 дорослих і 992 дитини, в Києві - 1713 осіб: 1056 дорослих і 657 дітей, у Чернівецькій області - 1219 осіб: 399 дорослих і 820 дітей.

Також повідомляється, що від ускладнень кору у 2018 році померли 12 осіб: 8 дітей і 4 дорослих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у період з 12 до 19 червня на кір в Україні захворіли 1401 осіб.

Також повідомлялося про спалах кору в Чернівецькій області.

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, болезнь, вакцинация, Кір, Епідемія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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