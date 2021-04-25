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В Украине ударят трехдневные заморозки. В Карпатах снег и угроза лавин

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, почти по всей стране ожидаются заморозки. А в Карпатах выпадет снег, что будет способствовать высокой лавинной опасности.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью 25-27 апреля в Украине, кроме южных регионов, ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -3 (II уровень опасности, оранжевый), в южных областях - заморозки на поверхности почвы от 0 до-5 (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 26 апреля в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее синоптики сообщало, что погода в Украине начнет меняться с приходом тепла, начиная со следующей среды, 28 апреля. До этого времени украинцев ждут холод, заморозки и мокрый снег. Нынешнее похолодание обусловлено высотным циклоном.

При этом ожидается, что погода на Пасху и майские праздники сильно не порадует. В частности, на Пасху стоит ждать небольшого похолодания, но осадков будет немного. Первая неделя мая будет довольно теплой. Настоящее тепло придет только к концу мая.

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