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В Україні вдарять триденні заморозки. У Карпатах сніг і загроза лавин

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні найближчими днями буде холодною, майже по всій країні очікуються заморозки. А в Карпатах випаде сніг, що сприятиме високій лавинній небезпеці.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вночі 25-27 квітня в Україні, крім південних регіонів, очікуються сильні заморозки в повітрі від 0 до -3 (II рівень небезпеки, Помаранчевий), в південних областях - заморозки на поверхні грунту від 0 до-5 (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 26 квітня у зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляло, що погода в Україні почне змінюватися з приходом тепла, починаючи з наступної середи, 28 квітня. До цього часу українців чекають холод, заморозки і мокрий сніг. Нинішнє похолодання обумовлено висотним циклоном.

При цьому очікується, що погода на Великдень і травневі свята сильно не порадує. Зокрема, на Великдень варто чекати невеликого похолодання, але опадів буде небагато. Перший тиждень травня буде досить теплим. Справжнє тепло прийде тільки до кінця травня.

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