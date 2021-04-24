Дожди отошли, но похолодало: прогноз погоды на сегодня
Сегодня в большинстве областей Украины не будет дождей. Однако, температура воздуха опустится, ночью вообще будут заморозки.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Погода во всех областях
Сегодня дожди будут только в Черниговской и Сумской областях.
На западе страны днем будет +7+11, а ночью -1-3. В северных и центральных областях прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем составит +7+11, а ночью -3+5.
На востоке страны синоптики прогнозируют днем +12+15, а ночью +5+8. А в южных областях днем будет +13+16, а ночью -3+6.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +7 +9, а ночью от 0 до -2.
Напомним, киевлян предупредили о сильных ночных заморозках в ближайшие дни.
Также прогнозируют, что погода в Украине начнет меняться с приходом потепления начиная со следующей среды.