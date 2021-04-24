Дожди отошли, но похолодало: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в большинстве областей Украины не будет дождей. Однако, температура воздуха опустится, ночью вообще будут заморозки.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр .

Погода во всех областях

Сегодня дожди будут только в Черниговской и Сумской областях.

На западе страны днем будет +7+11, а ночью -1-3. В северных и центральных областях прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем составит +7+11, а ночью -3+5.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем +12+15, а ночью +5+8. А в южных областях днем будет +13+16, а ночью -3+6.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +7 +9, а ночью от 0 до -2.