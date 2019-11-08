Украине не удалось продвинуться вперед в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам завершившейся игровой недели в еврокубках Украина увеличила преимущество над Турцией, но отдалилась от Голландии в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Три украинских клуба на европейской арене сыграли свои матчи вничью, уступая по ходу матча. "Горняки" в Лиге чемпионов дома встречались с загребским "Динамо" - 3:3. В Лиге Европы киевское "Динамо" сыграло на выезде с "Копенгагеном" - 1:1. "Александрия" завершила домашний матч против "Сент-Этьена" - 2:2.

Эти результаты добавили в копилку еще три очка или 0,6 балла. Тем не менее Украина продолжает оставаться на 10 месте. Идущая девятой Голландия заработала 4 очка (0,8 балла), и увеличила отрыв от Украины. При этом Украине удалось увеличить отрыв от Турции, в активе которой 0,4.

Напомним, Украина опустилась на десятое место рейтинга, пропустив вперед Голландию, по итогам первого тура групповых этапов еврокубков.