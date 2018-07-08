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Интервью

Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, - Пристайко

НовостиПолитика    08.07.2018 - 23:51
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Пристайко сообщил, что Украина примет участие в заседании НАТО

Председатель представительства Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко сообщил, что Украина примет участие в заседании НАТО, несмотря на сопротивление Венгрии. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, и заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе.

"Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось перешагнуть через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, – это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить", - рассказал он.

Пристайко добавил, что Венгрия может блокировать заявление заседания.

"Есть технические детали, и, действительно, Венгрия пытается блокировать заявление этого заседания, но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать во время заседания, – он является также председателем комиссии Украина – НАТО, – и будет конечная декларация саммита, что является значительно более важным, потому что декларация саммита – это документ, по которому живет альянс от саммита к саммиту", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. 

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Теги публикации: НАТО, саммит, Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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