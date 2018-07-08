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Україні вдалося обійти блокування Угорщиною участі в саміті НАТО, - Пристайко

НовиниПолітика    08.07.2018 - 23:51
Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)
Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Пристайко повідомив, що Україна візьме участь у засіданні НАТО

Голова представництва України при Північноатлантичному альянсі Вадим Пристайко повідомив, що Україна візьме участь у засіданні НАТО попри спротив Угорщини. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Він зазначив, що Україні вдалося обійти блокування Угорщиною участі в саміті НАТО, і засідання відбудеться спільно з Грузією у Брюсселі.

"Завдяки взаємодії із союзниками з НАТО нам вдалося переступити через блок, який встановлює Угорщина, намагаючись зловжити принципом консенсусу, який існує в НАТО. Варіант, який було визначено, – це спільне засідання з Грузією якраз через 10 років після Бухарестського саміту, коли і Україні, і Грузії було обіцяно, що вони стануть членами НАТО. Ми збираємося знову з альянсом і будемо обговорювати, яким чином за цей час Україна і Грузія просунулися, що ще треба зробити і яка допомога альянсу може обом країнам надійти", - розказав він.

Пристайко додав, що Угорщина може блокувати заяву засідання.

"Є технічні деталі, і, дійсно, Угорщина намагається блокувати заяву цього засідання, але, крім заяви засідання, буде заява генерального секретаря, який головуватиме під час засідання, – він є також головою комісії Україна – НАТО, – і буде кінцева декларація саміту, що є значно важливішим, тому що декларація саміту – це документ, за яким живе альянс від саміту до саміту", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина розблокувала участь України у липневому саміті НАТО в Брюсселі. 

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Теги публікації: НАТО, Саміт, Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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