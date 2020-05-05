ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине для учеников разработали уроки о коронавирусе

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 15:41
В Украине для учеников разработали уроки о коронавирусе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Урок про COVID-19 будут изучать ученики 6-10 классов

В Министерстве образования и науки (МОН) разработали уроки о коронавирусе COVID-19 для учеников 6-10 классов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Сообщается, что разработкой урока занимался детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО "Смарт образование".

"Урок знакомит учащихся с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя", - сообщили в Кабмине.

Всего были разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов с возможность обучения через видеосвязь или в условиях ограниченного доступа к интернету.

"Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобразования сообщили, что учебный год в украинских школах завершится дистанционно. Крайней датой завершения учебного года определено 1 июля.

Ранее РБК-Украина сообщало о расписании и темах уроков пятой недели Всеукраинской школы онлайн.

В мире от коронавируса умерли по меньшей мере 55 журналистов В 11 областях Украины зафиксировали улучшение ситуации с коронавирусом
Новости Украины ученияшколаКоронавирус
News
On Top