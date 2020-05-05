В Украине для учеников разработали уроки о коронавирусе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Урок про COVID-19 будут изучать ученики 6-10 классов

В Министерстве образования и науки (МОН) разработали уроки о коронавирусе COVID-19 для учеников 6-10 классов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Сообщается, что разработкой урока занимался детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО "Смарт образование".

"Урок знакомит учащихся с путями передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии нового коронавируса и как уберечь себя", - сообщили в Кабмине.

Всего были разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов с возможность обучения через видеосвязь или в условиях ограниченного доступа к интернету.

"Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобразования сообщили, что учебный год в украинских школах завершится дистанционно. Крайней датой завершения учебного года определено 1 июля.

Ранее РБК-Украина сообщало о расписании и темах уроков пятой недели Всеукраинской школы онлайн.