Учебный год должен быть завершен до 1 июля
В связи с карантином из-за распространения коронавируса учебный год в школах в Украине завершится дистанционно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.
Отметим, правительство ослабило некоторые карантинные ограничения с 11 мая.
“Для учреждений образования все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года”, - объяснила вр.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Календарь обучения будет выглядеть так:
Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГНА в форме ВНО. Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.
Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.
Для предотвращения распространения коронавірусної болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности – последних звонков и выпускных вечеров.
Вся информация, пов'связана с изменениями в системе образования через карантин, собрана на отдельном сайте.
Анпомним, ранее в МОН отметили, что участники, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 километров от заведения, смогут изменить место сдачи ВНО.
Также РБК-Украина писало, что сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за ВНО. При этом часть вступительной кампании планируют провести дистанционно.