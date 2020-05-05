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В Україні для учнів розробили уроки про коронавірус

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 15:41
В Україні для учнів розробили уроки про коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Урок про COVID-19 вивчатимуть учні 6-10 класів

У Міністерстві освіти і науки (МОН) розробили уроки про коронавірус COVID-19 для учнів 6-10 класів. Про це повідомили в прес-службі правительства.

Повідомляється, що займався розробкою уроку дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО "Смарт освіта".

"Урок знайомить учнів із шляхами передачі інфекції, дає практичні поради, як діяти під час пандемії нового коронавіруса і як вберегти себе", - повідомили в Кабміні.

Всього були розроблені чотири версії уроків для учнів 6-8-х і 9-10-х класів з можливість навчання через відеозв'язок або в умовах обмеженого доступу до інтернету.

"Кожен урок містить методичні рекомендації для вчителя біології, а також навчальні матеріали для учнів - ілюстрації з поясненнями, інтерактивні вправи, тести, навчальне відео. Інтерактивні завдання учні можуть виконати самостійно або разом з батьками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Міносвіти повідомили, що навчальний рік в українських школах завершиться дистанційно. Крайньою датою завершення навчального року визначено 1 липня.

Раніше РБК-Україна повідомляло про розклад і теми уроків п'ятого тижня Всеукраїнської школи онлайн.

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