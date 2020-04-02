В Украине цены тока для промышленности ниже в 2-3 раза, чем в Европе, - Кучеренко

Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)

Кучеренко также отметил, что кризис в отрасли вызван деструктивными действиями председателя комитета ВР по энергетике

Цены электроэнергии для промышленности в Западной Европе в 2-3 раза выше чем в Украине, а в Беларуси и России - на 30-50% выше. Об этом написал бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя комитета парламента по вопросам ТЭК и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"В Западной Европе цены для промышленности в 2, а иногда и в 3 раза выше чем в Украине. В восточной - в 1,5-2 раза. В дополнение, в Беларуси и России конечная цена для потребителей выше чем та, за которую они продают электроэнергию в Украине на 30-50%", - написал Кучеренко, комментируя недавнее заявление компании Interpipe относительно роста цен на ток.

Кучеренко также отметил, что кризис в отрасли вызван деструктивными действиями председателя комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

"На рынке нет понимания баланса. ТЭС работают на минимальных оборотах. В это время заходит импорт из России и Беларуси по демпинговым ценам. На складах никому не нужны миллионы тонн угля. Государственные шахты почти остановились. Крупнейшее частное угольное предприятие остановлено. ГП "Гарантированный покупатель" на грани банкротства. "Энергоатом" уже отказался отдавать ему 40% электроэнергии которая должна пойти для населения. За несколько недель эта лавина разнесет розничный рынок и в наших домах погаснет свет", - резюмировал Кучеренко.

Напомним, ранее экс-министр энергетики Алексей Оржель предлагал отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электроэнергию для населения повысить до уровня цены тока для промышленности.