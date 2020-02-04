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Министр предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности

Новости » Энергетика     04.02.2020 - 14:21
Министр предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности
Фото: Алексей Оржель (Виталий Носач, РБК-Украина)

Алексей Оржель предложил отказаться от перекрестного субсидирования

Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цены тока для промышленности. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Министр отметил, что несмотря на введение нового рынка электроэнергии в Украине до сих пор сохраняется перекрестное субсидирование и тарифы на электричество для населения ниже, чем для промышленности. Однако впоследствии бытовые потребители платят полную стоимость электроэнергии, покупая товары и услуги, изготовленные предприятиями, которые закладывают в цену продукции средства, которые направлены на субсидирование заниженной стоимости тока для населения.

"Население до сих пор субсидируется. Оно получает меньшие цены, чем промышленность. Это общеизвестно. И здесь надо также со временем смотреть на то, чтобы выравнивать эти цены, и чтобы конкуренция приводила к меньшей цены на электрическую энергию для населения", - сказал Оржель.

По мнению министра, тарифы для населения нужно сравнять с тарифами для промышленности, что в дальнейшем благодаря конкуренции приведет к снижению стоимости тока для бытовых потребителей.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на электричество для населения неизбежно вырастут.

Как писало РБК-Украина, закон “О рынке электроэнергии Украины”, который вступил в действие 1 июля 2019 года, предусматривает отмену перекрестного ценового субсидирования цены электроэнергии для населения.

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