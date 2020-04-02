В Україні ціни струму для промисловості нижче у 2-3 рази, ніж в Європі, - Кучеренко

Фото: Олексій Кучеренко (ba.org.ua)

Кучеренко також зазначив, що криза в галузі спричинена деструктивними діями голови комітету ВР з енергетики

Ціни електроенергії для промисловості в Західній Європі у 2-3 рази вищі ніж в Україні, а в Білорусі й Росії - на 30-50% вищі. Про це написав колишній міністр з питань житлово-комунального господарства, заступник голови комітету парламенту з питань ТЕК та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"В Західній Європі ціни для промисловості у 2, а подекуди й в 3 рази вищі ніж в Україні. В східній - в 1,5-2 рази. На додаток, в Білорусі та Росії кінцева ціна для споживачів вища ніж та, за яку вони продають електроенергію в Україну на 30-50%", - написав Кучеренко, коментуючи нещодавню заяву компанії Interpipe щодо зростання цін на струм.

Кучеренко також зазначив, що криза в галузі спричинена деструктивними діями голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Андрія Геруса.

"На ринку нема розуміння балансу. ТЕС працюють на мінімальних оборотах. В цей час заходить імпорт з Росії та Білорусі за демпінговими цінами. На складах нікому не потрібні мільйони тонн вугілля. Державні шахти майже зупинились. Найбільше приватне вугільне підприємство зупинене. ДП "Гарантований покупець" на межі банкрутства. "Енергоатом" вже відмовився віддавати йому 40% електроенергії яка мала піти для населення. За декілька тижнів ця лавина рознесе роздрібний ринок і в наших оселях погасне світло", - резюмував Кучеренко.

Нагадаємо, раніше екс-міністр енергетики Олексій Оржель пропонував відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення підвищити до рівня ціни струму для промисловості.