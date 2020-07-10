В Украине третий день более 800 зараженных и новый рекорд по коронавирусу

По состоянию на 10 июля в Украине фиксируют новый рекорд по коронавирусу, за сутки выздоровели 1 016 пациентов и 819 человек заразились. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области и Киеве.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии выздоровели от вируса 24 800 человек. Общее число зараженных составляет 52 043 человек.

Кроме того, за вчера умерли еще 18 человек, всего 1345 смертельных случаев.

За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 выявили в Закарпатской области, Киеве и Львовской области.

Отметим, в стране уже третий день фиксируют более 800 новых случаев коронавируса. Впрочем, растет статистика по числу выздоровевших. Минздрав называет главной причиной роста количества зараженных - невыполнение рекомендаций министерства.

В Минздраве призывают украинцев носить маски в большом скоплении людей и придерживаться социальной дистанции. Особенно в супермаркетах и общественном транспорте.

Напомним, Минздрав обновил список стран "красной зоны", куда были включены, в частности, Чехия и Черногория.

Также отметим, что МИД назвал категории украинцев, которым не запретили въезд в Евросоюз.