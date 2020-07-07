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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: что изменилось

Новости » Коронавирус     07.07.2020 - 12:07
Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: что изменилось
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В обновленный список вошли, в частности, Чехия и Черногория

Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, по обновленной информации, в этот список стран вошли:

  • Казахстан,
  • Острова Теркс и Кайкос,
  • Палестина,
  • Кыргызстан,
  • Сейшельские острова,
  • Мексика
  • Черногория
  • Суринам,
  • Сальвадор,
  • Албания,
  • Чехия.

Всего в перечень стран "красной зоны" входят 62 страны. Среди них США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.

В страны "зеленой зоны" входят Румыния, Болгария, Иран, Сербия, Польша, Италия, Турция, Хорватия, Греция, Индия, Нидерланды, Словения, Норвегия, Ирландия, Дания, Литва, Венгрия, Германия, Исландия, Австралия, Грузия и другие.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины страныКоронавирус
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