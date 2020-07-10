В Україні третій день більше 800 заражених і новий рекорд по коронавірусу

Станом на 10 липня в Україні фіксують новий рекорд по коронавірусу, за добу одужали 1 016 паціентів та 819 людей заразились. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області та Києві.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З початку пандемії одужали від вірусу 24 800 людей. Загальна кількість заражених становить 52 043 людей.

Крім того, за вчора померли ще 18 людей, всього 1 345 смертельний випадків.

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили у Закарпатській області, Києві та Львівській області.

Зазначимо, в країні вже третій день фіксують більше 800 нових випадків коронавірусу. Втім, зростає статистика по кількості одужавших. МОЗ називає головною причиною росту кількості заражених - невиконання рекомендацій міністерства.

У МОЗ закликають українців носити маски у великому скупченні людей та дотримуватись соціальної дистанції. Особливо в супермаркетах та громадському транспорті.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони", куди були включені, зокрема, Чехія та Чорногорія.

Також відзначимо, що МЗС назвав категорії українців, яким не заборонили в'їзд до Євросоюзу.