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В Україні температура вдень опуститься до +17

Новини » Суспільство    15.09.2019 - 10:00
В Україні температура вдень опуститься до +17
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у всіх регіонах синоптики прогнозують мінливу хмарність

Погода в Україні сьогодні, 15 вересня, буде сухою, у всіх регіонах синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, температура вдень коливатиметься від +17 до +25 градусів вдень, вночі - від +6 до +15.

У південних областях буде тепліше всього, зокрема, стовпчики термометра піднімуться до +25. У північних областях температура вдень опуститься до +17, вночі - до +7 градусів. Вітер переважно західний та південно-західний.

У західних областях буде найхолодніша ніч. Так, тут температура опуститься до +6 градусів.

В Україні температура вдень опуститься до +17

Погода у Києві на сьогодні

У столиці мінлива хмарність. Температура повітря вдень очікується від +18 до +20, вночі - від +9 до +11. Вітер західний 5-10 м/с.

В Україні температура вдень опуститься до +17

Нагадаємо, 14-16 вересня буде утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Так, пожежна небезпека буде утримуватися на всій території нашої держави, крім Карпат.

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