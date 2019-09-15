В Україні температура вдень опуститься до +17

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у всіх регіонах синоптики прогнозують мінливу хмарність

Погода в Україні сьогодні, 15 вересня, буде сухою, у всіх регіонах синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, температура вдень коливатиметься від +17 до +25 градусів вдень, вночі - від +6 до +15.

У південних областях буде тепліше всього, зокрема, стовпчики термометра піднімуться до +25. У північних областях температура вдень опуститься до +17, вночі - до +7 градусів. Вітер переважно західний та південно-західний.

У західних областях буде найхолодніша ніч. Так, тут температура опуститься до +6 градусів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці мінлива хмарність. Температура повітря вдень очікується від +18 до +20, вночі - від +9 до +11. Вітер західний 5-10 м/с.

Нагадаємо, 14-16 вересня буде утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Так, пожежна небезпека буде утримуватися на всій території нашої держави, крім Карпат.