В Україні протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середня температура повітря восени була на 1,4 градуси вище за кліматичну норму

В Україні протягом осені 2018 року було зафіксовано 8 температурних рекордів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, метеорологічна осінь в Україні закінчилася ще 13 листопада, коли середньодобова температура повітря стійко перейшла від 0 градусів у бік зниження. Це сталось на два тижні раніше кліматичної норми.

"Середня температура повітря цьогорічної осені склала +9,4 градуси, що на 1,4 градуси вище за кліматичну норму, протягом сезону було зафіксовано 8 температурних рекордів", - йдеться у повідомленні.

Синоптики повідомляють, що метеорологічна осінь тривала лише 51 день - з 23 вересня по 12 листопада, а найкоротшою залишається осінь 1919 року - лише 31 день.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, мінімальна температура опустилась до 11,4 градусів морозу, а найтепліше було 3 вересня, максимальна температура досягла +31,9 градусу..

"Опадів восени у Києві випало 95 мм, що відповідає 71% кліматичної норми. Недобір відбувся у листопаді, у якому випало лише 37% кліматичної норми та жовтні - 51% кліматичної норми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня очікується туман та ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, в Карпатах станом на ранок 3 грудня 2018 року висота снігового покриву досягає 30 см.