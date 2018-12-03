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В Україні протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 15:11
В Україні протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середня температура повітря восени була на 1,4 градуси вище за кліматичну норму

В Україні протягом осені 2018 року було зафіксовано 8 температурних рекордів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, метеорологічна осінь в Україні закінчилася ще 13 листопада, коли середньодобова температура повітря стійко перейшла від 0 градусів у бік зниження. Це сталось на два тижні раніше кліматичної норми.

"Середня температура повітря цьогорічної осені склала +9,4 градуси, що на 1,4 градуси вище за кліматичну норму, протягом сезону було зафіксовано 8 температурних рекордів", - йдеться у повідомленні.

Синоптики повідомляють, що метеорологічна осінь тривала лише 51 день - з 23 вересня по 12 листопада, а найкоротшою залишається осінь 1919 року - лише 31 день.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, мінімальна температура опустилась до 11,4 градусів морозу, а найтепліше було 3 вересня, максимальна температура досягла +31,9 градусу..

"Опадів восени у Києві випало 95 мм, що відповідає 71% кліматичної норми. Недобір відбувся у листопаді, у якому випало лише 37% кліматичної норми та жовтні - 51% кліматичної норми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня очікується туман та ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, в Карпатах станом на ранок 3 грудня 2018 року висота снігового покриву досягає 30 см.

Цьогорічний листопад в Києві був найхолоднішим у XXI столітті На дорогах України місцями засніженість та ожеледиця
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