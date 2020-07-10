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Стало известно, когда определятся с форматом работы школ с 1 сентября

Украина, Пятница 10 июля 2020 09:51
Стало известно, когда определятся с форматом работы школ с 1 сентября
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сейчас рассматривается физическое, дистанционное и комбинированное обучение

Министерство здравоохранения и Минобразования в течение 7-10 дней представят формат обучения в школах с сентября. Сейчас рассматривается физическое, дистанционное и комбинированное обучение.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что есть желание, чтобы дети пошли в школы с 1 сентября, однако коронавирус вносит свои коррективы.

"Поэтому мы в условиях адаптивного карантина, разрабатываем механизмы, правила, в какой способ наши дети могут обучаться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, в какой способ - дистанционно. Как мы можем соединить эти два способа. Вместе с МОН мы разрабатываем правила и алгоритмы", - сказал Степанов.

Ранее в Верховной раде сообщали, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению в школах.

Также РБК-Украина писало, что секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил возможность продолжения дистанционного обучения в следующем учебном году.

Кроме этого, в Украине со 1 сентября будет продолжена всеукраинская онлайн-школа.

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Новости Украины школаучебный годМаксим Степанов
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