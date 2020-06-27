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В СНБО не исключают продолжения дистанционного обучения осенью

Новости » Коронавирус     27.06.2020 - 19:54
В СНБО не исключают продолжения дистанционного обучения осенью
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Учреждения образования должны готовиться к такому сценарию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает возможность продолжения дистанционного обучения в следующем учебном году. Поэтому уже сегодня необходимо обеспечить технические возможности.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Данилова, существует вероятность того, что этой осенью большинству школ Украины придется снова перейти на дистанционное обучение.

"Поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - подчеркнул он.

Напомним, этой весной украинские школы были переведены на дистанционную форму обучения из-за карантина. Для обеспечения учебного процесса на расстоянии украинские власти запустили проект "Школа онлайн".

В Минобразования заявляли, что всеукраинская онлайн-школа будет продолжена с 1 сентября, но формат пока несогласованный.

В то же время вернуть детей в школы в Минобразования хотят уже 1 сентября, но окончательного решения Кабмина пока нет.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины СНБОучениякарантин
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