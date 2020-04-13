ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні за добу заразились коронавірусом 85 медиків

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 10:00
В Україні за добу заразились коронавірусом 85 медиків
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також за добу заразились коронавірусом 12 дітей

В Україні за добу заразились коронавірусом 85 медиків. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, за добу підтверджено 325 осіб, які заразились COVID-19.

"За добу підтверджено 325 осіб, з них 12 дітей, і з них 85 медичних працівників", - заявив Степанов.

Нагадаємо, станом на 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 97 пацієнтів одужали. Разом з тим, за минулу добу в Україні зафіксовано 10 летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Всього в області зафіксували 85 випадків COVID-19.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19.

За добу в Україні проводять до 3 тисяч тестувань на коронавірус Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував свіжі дані
Новини України КоронавірусврачиМінстерство охорони здоров'я України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся