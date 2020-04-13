Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також за добу заразились коронавірусом 12 дітей

В Україні за добу заразились коронавірусом 85 медиків. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, за добу підтверджено 325 осіб, які заразились COVID-19.

"За добу підтверджено 325 осіб, з них 12 дітей, і з них 85 медичних працівників", - заявив Степанов.

Нагадаємо, станом на 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 97 пацієнтів одужали. Разом з тим, за минулу добу в Україні зафіксовано 10 летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Всього в області зафіксували 85 випадків COVID-19.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19.