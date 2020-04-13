ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожской области увеличилось количество заболевших COVID-19

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 09:47
В Запорожской области увеличилось количество заболевших COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области заболели 85 человек

В Запорожской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщили в Запорожском областном лабораторном центре, по состоянию на утро 13 апреля в области подтверждены 85 случаев заболевания. При этом один случай стал летальным, 10 пациентов выздоровели.

В Запорожской области:

  • Подозрительных случаев - 210
  • Получено положительных результатов - 85
  • Снято с учета - 124
  • Состоящих на учете - 74
  • Выздоровели - 10
  • Летальных случаев - 1

В Запорожье:

  • Подозрительных случаев - 95
  • Получено положительных результатов - 41
  • Снято с учета - 59
  • Состоящих на учете - 36 инфицированных (на стационарном лечении - 12 дома на самоизоляции - 24)
  • Выздоровели - 6

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.

Кроме этого, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. В ВОЗ отметили, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

В мире заразились коронавирусом более 1,8 млн человек ВОЗ: дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска
Новости Украины ЗапорожьеЗапорожская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь