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В Украине за сутки заразились коронавирусом более 50 медиков

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 11:42
В Украине за сутки заразились коронавирусом более 50 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в Украине заразились еще 26 детей

В Украине за сутки заразились коронавирусом 53 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, он отметил, что заразились еще 26 детей.

"За минувшие сутки заболели 343 человек. Из них 26 детей и 53 медработника. Было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев", - заявил Степанов.

Всего в Украине коронавирусом заболел 1031 медик.

Так, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 343 новых случая. При этом вчера было 444 новых случая, а позавчера 501.

Напомним, причинами того, что в предыдущие дни выросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава и увеличение количества тестирований ПЦР. Из-за несоблюдения рекомендаций Минздрава проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди инфицировались.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что общий уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от количества случаев. Степанов подчеркнул, что это значительно ниже среднемирового показателя.

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