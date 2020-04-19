В Україні за добу заразились коронавірусом понад 50 медиків

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також в Україні заразились ще 26 дітей

В Україні за добу заразились коронавірусом 53 медпрацівника. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, він зазначив, що заразились ще 26 дітей.

"За минулу добу захворіло 343 особи. З них 26 дітей та 53 медпрацівника. Було госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано 8 летальних випадки", - заявив Степанов.

Всього в Україні коронавірусом захворів 1031 медик.

Так, станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нових випадки. При цьому вчора було 444 нових випадки, а позавчора 501.

Нагадаємо, причинами того, що в попередні дні зросла кількість випадків коронавірусу в Україні є недотримання рекомендацій МОЗ та збільшення кількість тестувань ПЛР. Через недотримання рекомендацій МОЗ прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди інфікувалися.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що загальний рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7% від кількості випадків. Степанов наголосив, що це значно нижче середньосвітового показника.