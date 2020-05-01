В Украине за сутки зафиксировали 455 новых случаев COVID-19: карта

В Украине за сутки зафиксировано 455 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных приближается к 11 тысячам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Как сообщается, 11 человек умерли и 175 выздоровели. Общее число лабораторно подтвержденных случаев 10 861, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899 случаев).

Меньше всего зараженных коронавирусом в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70 случаев) областях.

Фото: карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что города Украины начинают смягчать карантин, который власти ввели 12 марта в связи с распространением коронавируса в стране.

Также в Минздраве сообщали, что Украина рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом в случае преждевременной отмены карантина.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко проинформировал, что карантин помог Украине избежать серьезного пикового скачка заболеваемости коронавирусом. В Минздраве отмечали, если люди продолжат придерживатся карантина, то пика коронавируса в Украине не произойдет.