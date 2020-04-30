Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Сейчас важно избежать пика заболеваемости и это удается сделать благодаря карантинным мерам

Глава Минздрава Максим Степанов уверен, что пика коронавируса в Украине не будет, если люди будут придерживатся карантина. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что сейчас важно избежать пика заболеваемости и это удается сделать благодаря карантинным мерам.

"Если мы и дальше будем прислушиваться к вирусологам, эпидемиологам, экспертам, которые разрабатывают эти меры, мы сможем избежать пика заболеваемости, когда система здравоохранения может не справиться с потоком больных", - сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина миновала пик коронавируса.

Кроме того, эксперты из Национальной академии наук сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, в котором говорится, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

Отметим, в среднем ход болезни COVID-19 от момента обнаружения до отрицательного теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день. А у 11 умерших были серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими.