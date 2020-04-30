ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 10:28
Пика коронавируса не будет: в Минздраве назвали условие
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Сейчас важно избежать пика заболеваемости и это удается сделать благодаря карантинным мерам

Глава Минздрава Максим Степанов уверен, что пика коронавируса в Украине не будет, если люди будут придерживатся карантина. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что сейчас важно избежать пика заболеваемости и это удается сделать благодаря карантинным мерам.

"Если мы и дальше будем прислушиваться к вирусологам, эпидемиологам, экспертам, которые разрабатывают эти меры, мы сможем избежать пика заболеваемости, когда система здравоохранения может не справиться с потоком больных", - сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина миновала пик коронавируса.

Кроме того, эксперты из Национальной академии наук сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, в котором говорится, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

Отметим, в среднем ход болезни COVID-19 от момента обнаружения до отрицательного теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день. А у 11 умерших были серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими.

В Украине коронавирус подтвержден у более 2 тысяч медиков и 700 детей Минздрав призывает украинцев оставаться дома на майские праздники
Новости Украины КоронавирусМинистерство здравоохранения УкраиныМаксим Степановзаражениекарантин
News
On Top