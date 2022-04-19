UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине за сутки задержали 69 нарушителей комендантского часа

Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители в Украине постоянно фиксируют нарушения комендантского часа. За прошедшие сутки были задержаны 69 нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина во время телемарафона.

"За последние сутки по Украине задержано 69 нарушителей комендантского часа, проверено более 4000 подозрительных лиц и такое же количество автомобилей", - заявил Енин.

Напомним, в МВД предупредили о возможные диверсии со стороны оккупантов на Пасху.

Кроме того, в Украине усилят охрану храмов на пасхальные праздники. Перед началом службы церкви проверят взрывотехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМинистерство внутренних дел Украины