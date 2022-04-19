В Украине за сутки задержали 69 нарушителей комендантского часа

Правоохранители в Украине постоянно фиксируют нарушения комендантского часа. За прошедшие сутки были задержаны 69 нарушителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина во время телемарафона.
"За последние сутки по Украине задержано 69 нарушителей комендантского часа, проверено более 4000 подозрительных лиц и такое же количество автомобилей", - заявил Енин.
Напомним, в МВД предупредили о возможные диверсии со стороны оккупантов на Пасху.
Кроме того, в Украине усилят охрану храмов на пасхальные праздники. Перед началом службы церкви проверят взрывотехники.
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