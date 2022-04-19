Правоохранители усилят охрану храмов на Пасху, - МВД

Фото: в Украине на Пасху усилят охрану храмов (Getty Images)

В Украине на Пасху правоохранители усилят охрану храмов. Перед началом службы церкви проверят взрывотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.