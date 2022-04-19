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Правоохранители усилят охрану храмов на Пасху, - МВД

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Киев, Вторник 19 апреля 2022 16:14
Правоохранители усилят охрану храмов на Пасху, - МВД Фото: в Украине на Пасху усилят охрану храмов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине на Пасху правоохранители усилят охрану храмов. Перед началом службы церкви проверят взрывотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.

"В первую очередь, мы говорим о попытках срыва богослужений в отдельных храмах. Взрывотехники будут проверять храмы на предмет минирования", - сказал Енин в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, на Пасху полиция перейдет на усиленный режим службы в районах храмов.

Напомним, накануне Енин не исключил возможность диверсий со стороны российских оккупантов в канун Пасхальных праздников.

Отметим, ранее в ранее СНБО предупредили о риске обстрела оккупантами украинских храмов в Пасхальную ночь.

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