Правоохранители усилят охрану храмов на Пасху, - МВД
В Украине на Пасху правоохранители усилят охрану храмов. Перед началом службы церкви проверят взрывотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.
"В первую очередь, мы говорим о попытках срыва богослужений в отдельных храмах. Взрывотехники будут проверять храмы на предмет минирования", - сказал Енин в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, на Пасху полиция перейдет на усиленный режим службы в районах храмов.
Напомним, накануне Енин не исключил возможность диверсий со стороны российских оккупантов в канун Пасхальных праздников.
Отметим, ранее в ранее СНБО предупредили о риске обстрела оккупантами украинских храмов в Пасхальную ночь.
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