В Україні за добу затримали 69 порушників комендантської години

Правоохоронці в Україні постійно фіксують порушення комендантської години. Протягом минулої доби було затримано 69 порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна під час телемарафону.

"За останню добу по Україні затримано 69 порушників комендантської години, перевірено понад 4000 підозрілих осіб і таку ж кількість автомобілів", - заявив Єнін.

Нагадаємо, у МВС попередили про можливі диверсії з боку окупантів на Великдень.

Крім того, в Україні посилять охорону храмів на великодні свята. Перед початку служби церкви перевірять вибухотехніки.

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