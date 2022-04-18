ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МВД предупредило о диверсиях на Пасху. Не только в зонах боевых действий

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 апреля 2022 16:47
МВД предупредило о диверсиях на Пасху. Не только в зонах боевых действий Фото: первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что российские захватчики активизировали деятельность своих диверсионных групп в Украине. На Пасху возможны теракты не только в зонах боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Енина в эфире общенационального телемарафона.

"Мы в канун Пасхальных праздников не исключаем, что российская сторона может прибегнуть к определенным провокациям с тем, чтобы потом переложить ответственность на нас", - сказал Енин.

По его словам, на Пасху Национальная полиция предпримет дополнительные меры безопасности. Он добавил что в период праздников теракты возможны не только в районах, где происходят боевые действия.

"К большому сожалению ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред.)не ходят с парашютами за спиной и не имеют других характерных отличий. Именно поэтому мы призываем к бдительности наших сознательных граждан", - резюмировал замглавы МВД.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о риске обстрела оккупантами украинских храмов в Пасхальную ночь.

Отметим, на Вербное воскресенье российские оккупанты обстреляли храм в Северодонецке Луганской области.

Война России против Украины идет 54-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Пасха Война России против Украины
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"