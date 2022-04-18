МВД предупредило о диверсиях на Пасху. Не только в зонах боевых действий

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что российские захватчики активизировали деятельность своих диверсионных групп в Украине. На Пасху возможны теракты не только в зонах боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Енина в эфире общенационального телемарафона.

"Мы в канун Пасхальных праздников не исключаем, что российская сторона может прибегнуть к определенным провокациям с тем, чтобы потом переложить ответственность на нас", - сказал Енин.

По его словам, на Пасху Национальная полиция предпримет дополнительные меры безопасности. Он добавил что в период праздников теракты возможны не только в районах, где происходят боевые действия.

"К большому сожалению ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред.)не ходят с парашютами за спиной и не имеют других характерных отличий. Именно поэтому мы призываем к бдительности наших сознательных граждан", - резюмировал замглавы МВД.