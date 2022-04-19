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В Украине за сутки задержали 69 нарушителей комендантского часа

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Украина, Вторник 19 апреля 2022 16:29
В Украине за сутки задержали 69 нарушителей комендантского часа Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители в Украине постоянно фиксируют нарушения комендантского часа. За прошедшие сутки были задержаны 69 нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина во время телемарафона.

"За последние сутки по Украине задержано 69 нарушителей комендантского часа, проверено более 4000 подозрительных лиц и такое же количество автомобилей", - заявил Енин.

Напомним, в МВД предупредили о возможные диверсии со стороны оккупантов на Пасху.

Кроме того, в Украине усилят охрану храмов на пасхальные праздники. Перед началом службы церкви проверят взрывотехники.

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