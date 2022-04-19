В Украине за сутки задержали 69 нарушителей комендантского часа

Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правоохранители в Украине постоянно фиксируют нарушения комендантского часа. За прошедшие сутки были задержаны 69 нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина во время телемарафона.