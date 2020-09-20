В Украине за сутки подтвердили 2966 новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За последние сутки в Украине подтвердили 2966 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых инфицированных в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 175 678 человек. Умерли от болезни 3557 человек.

За вчера от коронавируса в стране вылечились 758 человек и 41 человек умер от недуга.

Больше всего новых инфицированных в Харьковской (+424), Тернопольской (+231), Одесской (+217) областях и Киеве (+343).

Напомним, сутками ранее в Украине с коронавирусом госпитализировали 669 человек. Это самое большое количество госпитализированных с начала пандемии.

Кроме этого, ранее Министерство здравоохранения обновило список стран, в которых самая сложная эпидемиологическая ситуация.