В Украине за сутки госпитализировали больше всего людей за время пандемии, - Минздрав

Фото: больница (РБК-Украина)

За последние сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 669 человек. Это самое большое количество госпитализированных с начала пандемии.

Об этом на брифинге 19 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии. Вообще на сегодня в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 000 граждан. Хочу вам сказать, что, например, на первое сентября было 10900 (госпитализированных, - ред.) пациентов", - отметил он.

Напомним, в Украине уже третий день подряд фиксируют более 3200 новых случаев коронавирусной болезни. От COVID-19 умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19. По общему количеству выявленных случаев болезни Украина занимает в мире уже 25 место.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что к концу сентября в Украине ожидается 3 тысячи больных ежедневно.