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В Украине за сутки коронавирусом заразились 20 детей

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 10:00
В Украине за сутки коронавирусом заразились 20 детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Случаи заражения коронавирусом есть и среди медработников

В Украине за сутки заразились коронавирусом 20 детей. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает кереспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что есть и случаи среди медицинских работников.

"В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусной болезни, из них 20 случаев среди детей. К сожалению, среди зарегистрированных случаев есть и случаи среди медицинских работников", - сказал Ляшко.

Напомним, за сутки в Украине заразились 206 человек. Резко возросло количество зараженных в Днепропетровской области, с 15 до 41. Больше всего зараженных в Киеве - 256 случаев.

Отметим, в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Всего умерли 52 человека.

Добавим, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 206 случаев. Кроме того, 35 пациентов выздоровели.

Напомним, в Черновицкой области коронавирус Covid-19 обнаружили у трех священников.

Также в Тернопольской области умер священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус.

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