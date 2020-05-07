В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 299 человек

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Сейчас в стране от вируса 2396 пациентов выздоровели

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине от коронавирусной инфекции выздоровели 299 пациентов. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в целом в стране зарегистрировано 2396 выздоровевших от коронавируса.

"В Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.

Напомним, вчера Степанов заявил, что в Украине уже второй день подряд от коронавирусной инфекции выздоравливает более 200 человек.

Также РБК-Уркаїна ранее сообщало, что в Черновицкой области за прошедшие сутки вылечились еще 42 пациента с коронавирусом COVID-19. всего в области выздоровели уже 217 пациентов.

Кроме того, в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса COVID-19, за сутки заразились 507 человек. Вчера сообщалось о 487 новых случаев COVID-19, это на 20 человек меньше, чем сегодня. Таким образом фиксируется рост динамики зараженных.

Вместе с тем, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 украинцев.