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В Украине второй день подряд от коронавируса выздоравливает более 200 человек

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 14:03
В Украине второй день подряд от коронавируса выздоравливает более 200 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в стране от коронавируса выздоровели 2097 человек

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уже второй день подряд от коронавирусной инфекции выздоравливает более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как сообщил Степанов, в Украине второй день от коронавируса вылечились более 200 пациентов. В то же время больных за прошедшие сутки зафиксировано больше, чем за предыдущие, и ситуацию необходимо контролировать.

Напомним, на утро 6 мая число инфицированных в Украине достигло 13 184 лиц, при этом вылечилось 2097 пациентов.

Также в Украине растет число новых случаев коронавируса после трехдневного спада, за минувшие сутки зафиксировано почти 500 зараженных COVID-19. Так, 2 мая было 550 новых случаев коронавируса (11 411), а также еще 7 смертей (279). После этого дня фиксировали спад случаев COVID-19 в течение трех дней.

Кроме того, Минздрав планирует с 11 мая изменить условия карантина. Украинцам будет разрешаться прогуливаться парками, зонами отдыха, начнут работать учреждения раздробленной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

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