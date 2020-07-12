В Украине за сутки число новых случаев COVID-19 пошло на спад

Заразились коронавирусом еще 678 человек
В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 678 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, общее число случаев по Украине уже составляет 53 521 человек, из которых 26 118 побороли болезнь.
За минувшие сутки 11 человек умерли от коронавируса, а общее количество жертв уже достигло 1383.
Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (121), Ровенской (78) областях и в Киеве (67).
Напомним, в Украине два дня подряд фиксировали большее число выздоровевших от коронавируса, нежели заболевших.
Также в Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса тестируют в Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы прислушались к рекомендациям по соблюдению карантина.