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В Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса тестируют в Украине

Киев, Суббота 11 июля 2020 11:27
В Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса тестируют в Украине
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Тестируются четыре препарата

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие препараты от коронавируса тестируют на данный момент в Украине. По его словам, сейчас они проходят клинические испытания.

Об этом Степанов сообщил на брифинге 11 июля, передает РБК-Украина.

Как отметил глава Минздрава, сейчас тестируются четыре препарата от COVID-19.

"Сейчас у нас зарегистрировано четыре лекарственных средства. Это амизон, амиксин, корвитин, биовен. Они все проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающих стадиях. Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств", - проинформировал Степанов.

Что касается вакцины от коронавируса, он отметил, что Украине внимательно прослеживает ситуацию в других странах, но вакцины еще нет.

Напомним, в мире испытывают на людях почти 20 вакцин от коронавируса.

Ранее Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата против COVID-19.

Отметим, согласно опросу, меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса.

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